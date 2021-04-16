Galatasaray yönetimi 'acil' koduyla toplandı! Yaşananlardan sonra...

Tüm yaşanan olaylar sonrası tecrübeli futbolcu Ryan Donk ile alakalı Başkan Mustafa Cengiz'in sözleri çok konuşulmuş Başkan Cengiz 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Ryan Donk için "Donk'un seks partilerinden bıktık." ifadelerini kullanmıştı.