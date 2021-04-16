Galatasaray yönetimi 'acil' koduyla toplandı! Yaşananlardan sonra...
Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray, şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Sarı-kırmızılılarda yönetim, son günlerde yaşananlardan sonra Türk Telekom Stadı'nda 'acil' koduyla toplandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Alınan kötü sonuçlar sonrası Galatasaray'da sular durulmuyor...
Lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, bu hafta oynayacağı Göztepe maçından mutlak galibiyetle ayrılmak isterken olağanüstü gelişmeler de yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda Belhanda ve yönetim arasında yaşanan kriz sonrası başlayan süreç sonrası birçok olumsuz gelişme yaşanırken, Fatih Terim'in istifa edeceği haberleri de manşetleri süslemişti.
Tüm yaşanan olaylar sonrası tecrübeli futbolcu Ryan Donk ile alakalı Başkan Mustafa Cengiz'in sözleri çok konuşulmuş Başkan Cengiz 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Ryan Donk için "Donk'un seks partilerinden bıktık." ifadelerini kullanmıştı.
Avrupa basınında da çokca konuşulan bu haber bardağı taşıran son damla olurken, Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılı yönetim Türk Telekom Stadyumu'nda 'acil' koduyla toplandı.
Yaşanan kriz durumları değerlendirilirken, toplantı sonrası sürpriz kararların çıkması bekleniyor.
Toplantı sonrası Galatasaray cephesinden flaş açıklamalar gelebilir. (Haberin videosunu izlemek için tıklayın)
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