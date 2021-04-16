16 Nisan 2021, Cuma

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Galatasaray yönetimi 'acil' koduyla toplandı! Yaşananlardan sonra...

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray, şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Sarı-kırmızılılarda yönetim, son günlerde yaşananlardan sonra Türk Telekom Stadı'nda 'acil' koduyla toplandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray yönetimi 'acil' koduyla toplandı! Yaşananlardan sonra...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

Alınan kötü sonuçlar sonrası 'da sular durulmuyor...

Galatasaray yönetimi 'acil' koduyla toplandı! Yaşananlardan sonra...

Lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, bu hafta oynayacağı Göztepe maçından mutlak galibiyetle ayrılmak isterken olağanüstü gelişmeler de yaşanıyor.

Galatasaray yönetimi 'acil' koduyla toplandı! Yaşananlardan sonra...

Sarı-kırmızılılarda Belhanda ve yönetim arasında yaşanan kriz sonrası başlayan süreç sonrası birçok olumsuz gelişme yaşanırken, 'in istifa edeceği haberleri de manşetleri süslemişti.

Galatasaray yönetimi 'acil' koduyla toplandı! Yaşananlardan sonra...

Tüm yaşanan olaylar sonrası tecrübeli futbolcu Ryan Donk ile alakalı Başkan 'in sözleri çok konuşulmuş Başkan Cengiz 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Ryan Donk için "Donk'un seks partilerinden bıktık." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray yönetimi 'acil' koduyla toplandı! Yaşananlardan sonra...

Avrupa basınında da çokca konuşulan bu haber bardağı taşıran son damla olurken, yönetiminden flaş bir hamle geldi.

Galatasaray yönetimi 'acil' koduyla toplandı! Yaşananlardan sonra...

Sarı-kırmızılı yönetim Türk Telekom Stadyumu'nda 'acil' koduyla toplandı.

Galatasaray yönetimi 'acil' koduyla toplandı! Yaşananlardan sonra...

Yaşanan kriz durumları değerlendirilirken, toplantı sonrası sürpriz kararların çıkması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi 'acil' koduyla toplandı! Yaşananlardan sonra...

Toplantı sonrası cephesinden flaş açıklamalar gelebilir. (Haberin videosunu izlemek için tıklayın)

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