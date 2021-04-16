16 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray sınıfta kaldı! Gençlere forma vermiyorlar...

F.Bahçe ve G.Saray sınıfta kaldı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'de şampiyonluk ve düşme hattında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu noktada acı bir reçete de ortaya çıktı. Süper Lig'de gençlere şans verme konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray adeta sınıfta kaldı. 'ın 'u bu konuda ilk sırada yer alıyor. İşte detaylar...

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Corona virüsü salgını da etkilerini göstermeyi sürdürüyor. Bu noktada genç futbolcuların daha fazla süre alması bekleniyor. Ancak Süper Lig bu konuda oldukça geride kalmış durumda. CİES Football Observatory'nin 71 ligden 999 kulübü kapsayan araştırması ele alındığında acı reçete ortaya çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de 21 yaş altı futbolculara en fazla zamanı 'ın takımı (%14.5) verdi. Akdeniz ekibini (%11.7), (%6.8), (%2.2) ve (%1.7) takip etti. Dört büyükler arasında F.Bahçe 11. (%0.6), 12. (%0.3) ve G.Saray 14. (%0.2) olarak adeta oyuncuları kulübeye mahkum etti. 7 takım yüzde 1'in üzerine çıkamadı. 5 kulübümüz sıfır çekerek 21 yaş altı futbolculara hiç süre tanımadı. Ligimizde Antalyaspor gençlere dünyada en çok süre veren 184. kulüp olurken, Beşiktaş ise 306. sırada kaldı.

DORTMUND ZIRVEDE

Avrupa'nın 5 majör liginde ise durum bambaşka. Genç isimlere verdiği değerle yıllardır öne çıkan (%28.5) listenin ilk basamağında yer aldı. Sarı-siyahlıları; üç Fransız takımı takip etti: Nice (%24.3), (%24.1) ve (% 20.7)... 'de yüzde 16.2 ile en fazla süre veren ekip olurken, 'da (%15) yerini kimseye kaptırmadı. İtalya'da ise Verona (% 11.7) ilk sırayı aldı.

17'SINDE DEVLER LIGI'NDE

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