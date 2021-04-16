Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu! 6 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

3 haftadır Spor Toto Süper Lig'de puan alamayan Galatasaray, 35. hafta maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu.

Cezalı durumdaki Ryan Babel ve Ryan Donk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan DeAndre Yedlin, Martin Linnes, Falcao ve corona virüsü testi pozitif çıkan Mustafa Muhammed kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İzmir'e gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

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