16 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim İlhan Demirdal'ı son yolculuğuna uğurladı!

Fatih Terim İlhan Demirdal'ı son yolculuğuna uğurladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Teknik Direktörü , Demirspor'un eski sutopu oyuncularından 'ın cenaze törenine katılmak için Adana'ya gitti. İlhan Demirdal, Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı ’ın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Demirspor'un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı , hayatını kaybetti.

Demirdal için Teknik Direktörü ile eski İçişleri Bakanı 'ın da katılımıyla 'nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Demirdal'ın tabutunu Terim, Ağar ve yakınları omuzladı. Demirdal'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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