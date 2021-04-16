16 Nisan 2021, Cuma
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Fatih Terim İlhan Demirdal'ı son yolculuğuna uğurladı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenaze törenine katılmak için Adana'ya gitti. İlhan Demirdal, Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, hayatını kaybetti.
Demirdal için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da katılımıyla Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Demirdal'ın tabutunu Terim, Ağar ve yakınları omuzladı. Demirdal'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
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