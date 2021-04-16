16 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim arasında sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Yaşanan olaylar futbolcuları da çıkmaza soktu. Sağlık durumu izin verirse yeniden aday olmaya hazırlanan Cengiz'in, Albayrak'la bu kez ortak hareket etmeyeceği öğrenildi. İşte sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

Kulübün 29 Mayıs'taki kongreyi, 22 Nisan'a kadar duyurma hakkı vardı. Ancak , "Seçimi ertelemek istiyor" dedikodusuna cevap olarak açıklamayı öne çekti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

Cengiz ve Terim arasındaki kriz, ayrılığı ile uç noktaya ulaştı. Tecrübeli teknik adam, "Mayıs'tan sonra siz de yoksunuz başkanım" çıkışına aynı şekilde karşılık verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

İşte olağanüstü günlerden geçen ve seçime hazırlanan 'daki son gelişmelerin perde arkası...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

Seçim tarihini 29 Mayıs olarak açıklayan sarı-kırmızılı kulübünün bu duyuruyu 22 Nisan'a kadar yapma hakkı vardı. Ancak camiadaki ''Seçimi erteletmek istiyor'' dedikodularından bunalan Başkanı , çarşamba günü 'ndaki kulüp binasına gelir gelmez ''Kaçmıyorum! Seçim tarihini hemen açıklayın'' talimatını verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

ALBAYRAK VE CENGİZ'İN YOLLARI AYRILIYOR!

'ın haberine göre; Sağlık durumu izin verirse yeniden aday olmaya hazırlanan Cengiz'in 3 senedir kader birliği yaptığı 2.Başkanı 'la bu kez ortak hareket etmeyeceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

Camianın önemli isimleri ve eski başkanlarla görüşmeler yapmaya başlayan ve başkanlık için nabız yoklayan Albayrak da Cengiz'le devam etmeyi düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

O FOTOĞRAF İPLERİ KOPARDI!

Cengiz'in salı günü sert sözler sarf ettiği futbolcularla Albayrak'ın bir gün sonra idmandan toplu fotoğraf paylaşması, ikili arasında iplerin koptuğunu göstermişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunla şu ana kadar başkan adaylığı kesinleşmiş isimler.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

Bu sayı, ve 'la 6'ya yükselebilir. 8 Mayıs'a kadar seçim listelerini Divan Başkanlığı'na teslim edilmek zorunda.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

FATİH TERİM KENDİNİ YALNIZ HİSSETİ!

Başta Arda Turan olmak üzere transfer süreçlerinde 'le anlaşamayan , özellikle Ali Koç'la yaşadığı gerginlikte yönetim tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyordu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

BELHANDA KRİZİ

İkili arasındaki son fikir ayrılığı bir ay önce Younes 'da yaşandı. Cengiz, yönetime yönelik zemin konusundaki açıklamaları nedeniyle Belhanda'yı gönderme kararı aldı ancak Terim'den onay çıkmadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

Bunun üzerine Florya'ya telefon açan Başkan, "Hocam 'nın sözleşmesini feshediyoruz. Zaten mayıs ayından sonra kontratını uzatmayacaktık" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

"MAYIS'TAN SONRA SİZ DE YOKSUNUZ BAŞKANIM"

ise, "Mayıs'tan sonra siz de yoksunuz başkanım" cevabıyla seçimi ima etti. kararı, sarı-kırmızılı takımı kötü etkiledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

Kulübe duydukları güveni kaybeden futbolcuların konsantrasyonu dağıldı ve kötü sonuçlar peş peşe geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

KULÜPTEN YALANLAMA GELDİ

Bu arada G.Saray'ın resmi internet sitesi başkan 'in, Donk ve Terim'i hedef alan açıklamalarının gerçek dışı olduğuna dair bir açıklama yayınladı.

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