Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak arasında ipler koptu! Fatih Terim...

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim arasında sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Yaşanan olaylar futbolcuları da çıkmaza soktu. Sağlık durumu izin verirse yeniden aday olmaya hazırlanan Cengiz'in, Albayrak'la bu kez ortak hareket etmeyeceği öğrenildi. İşte sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kulübün 29 Mayıs'taki kongreyi, 22 Nisan'a kadar duyurma hakkı vardı. Ancak Mustafa Cengiz, "Seçimi ertelemek istiyor" dedikodusuna cevap olarak açıklamayı öne çekti.

Cengiz ve Terim arasındaki kriz, Belhanda ayrılığı ile uç noktaya ulaştı. Tecrübeli teknik adam, "Mayıs'tan sonra siz de yoksunuz başkanım" çıkışına aynı şekilde karşılık verdi.

İşte olağanüstü günlerden geçen ve seçime hazırlanan Galatasaray'daki son gelişmelerin perde arkası...





Seçim tarihini 29 Mayıs olarak açıklayan sarı-kırmızılı kulübünün bu duyuruyu 22 Nisan'a kadar yapma hakkı vardı. Ancak camiadaki ''Seçimi erteletmek istiyor'' dedikodularından bunalan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarşamba günü Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına gelir gelmez ''Kaçmıyorum! Seçim tarihini hemen açıklayın'' talimatını verdi.





ALBAYRAK VE CENGİZ'İN YOLLARI AYRILIYOR!



Sabah'ın haberine göre; Sağlık durumu izin verirse yeniden aday olmaya hazırlanan Cengiz'in 3 senedir kader birliği yaptığı Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'la bu kez ortak hareket etmeyeceği öğrenildi.

Camianın önemli isimleri ve eski başkanlarla görüşmeler yapmaya başlayan ve başkanlık için nabız yoklayan Albayrak da Cengiz'le devam etmeyi düşünmüyor.

O FOTOĞRAF İPLERİ KOPARDI!



Cengiz'in salı günü sert sözler sarf ettiği futbolcularla Albayrak'ın bir gün sonra idmandan toplu fotoğraf paylaşması, ikili arasında iplerin koptuğunu göstermişti.

Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunla şu ana kadar başkan adaylığı kesinleşmiş isimler.

Bu sayı, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la 6'ya yükselebilir. 8 Mayıs'a kadar seçim listelerini Divan Başkanlığı'na teslim edilmek zorunda.

FATİH TERİM KENDİNİ YALNIZ HİSSETİ!



Başta Arda Turan olmak üzere transfer süreçlerinde Mustafa Cengiz'le anlaşamayan Fatih Terim, özellikle Ali Koç'la yaşadığı gerginlikte yönetim tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyordu.

BELHANDA KRİZİ



İkili arasındaki son fikir ayrılığı bir ay önce Younes Belhanda'da yaşandı. Cengiz, yönetime yönelik zemin konusundaki açıklamaları nedeniyle Belhanda'yı gönderme kararı aldı ancak Terim'den onay çıkmadı.

Bunun üzerine Florya'ya telefon açan Başkan, "Hocam Belhanda'nın sözleşmesini feshediyoruz. Zaten mayıs ayından sonra kontratını uzatmayacaktık" ifadelerini kullandı.





"MAYIS'TAN SONRA SİZ DE YOKSUNUZ BAŞKANIM"



Fatih Terim ise, "Mayıs'tan sonra siz de yoksunuz başkanım" cevabıyla seçimi ima etti. Belhanda kararı, sarı-kırmızılı takımı kötü etkiledi.