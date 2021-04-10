10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın corona virüsü testi negatife döndü!

G.Saray'a Taylan'dan iyi haber!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'ın yıldız oyuncusu , corona virüsü testinin negatife döndüğünü açıkladı.

'ın başarılı futbolcusu , son yapılan corona virüsü test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

İşte Taylan'ın açıklaması...

Taylan Antalyalı açıkladı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaraylı yıldız yeni şarkısının klibini yayınladı! Galatasaraylı yıldız yeni şarkısının klibini yayınladı!
G.Saray-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu!
Cimbom'un yıldızlarına övgü! Ligin en iyi ikilisi Cimbom'un yıldızlarına övgü! "Ligin en iyi ikilisi"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör