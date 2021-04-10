10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın corona virüsü testi negatife döndü!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Taylan Antalyalı, corona virüsü testinin negatife döndüğünü açıkladı.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, son yapılan corona virüsü test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.
İşte Taylan'ın açıklaması...
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