16 Nisan 2021, Cuma
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Galatasaray yönetimi Seyrantepe'de toplandı
Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray, şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Sarı-kırmızılılarda yönetim, son günlerde yaşananlardan sonra Türk Telekom Stadı'nda 'acil' koduyla toplandı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
16.04.2021
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