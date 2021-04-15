15 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da divan kurulu başkanlığı seçimi ertelendi

Galatasaray'da seçim ertelendi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

, 29 Nisan tarihinde yapılması planlanan divan kurulu başkanlık seçiminin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. | Son dakika haberleri (GS spor haberi)

'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 'Kısmi Kapanma' genelgesinde yer alan 6. madde uyarınca; 29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan 'Divan Kurulu Başkanlığı Seçimi', geniş katılımlı genel kurul niteliği taşıdığından, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Aynı sebeple, seçim takvimi ile duyurmuş olduğumuz 17 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan 'Divan Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı' da ileri bir tarihe ertelenmiştir. Divan Kurulu Başkanlığı Seçim tarihi bilahare açıklanacaktır" denildi.

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