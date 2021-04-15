Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Dünya yıldızı bedavaya...

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta geride kalırken Galatasaray lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Şampiyonluk yolunda kredisini tüketen sarı-kırmızılı takım son 3 maçta puan dahi alamazken, kalan tüm maçlarını kazanarak siyah-beyazlıların puan kaybetmesini bekleyecek. Aslan'ın ligde son durumu bu yöndeyken, gelecek sezon için transfer çalışmaları da çok yoğun bir şekilde sürüyor. Bu doğrultuda Cimbom, kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir ismi transfer ederek hem ülkede hem de Avrupa'da ses getirmek istiyor. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 12:09 ABONE OL