15 Nisan 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Dünya yıldızı bedavaya...

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta geride kalırken Galatasaray lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Şampiyonluk yolunda kredisini tüketen sarı-kırmızılı takım son 3 maçta puan dahi alamazken, kalan tüm maçlarını kazanarak siyah-beyazlıların puan kaybetmesini bekleyecek. Aslan'ın ligde son durumu bu yöndeyken, gelecek sezon için transfer çalışmaları da çok yoğun bir şekilde sürüyor. Bu doğrultuda Cimbom, kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir ismi transfer ederek hem ülkede hem de Avrupa'da ses getirmek istiyor. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.04.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 12:09
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Dünya yıldızı bedavaya...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Dünya yıldızı bedavaya...

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Cimbom, daha sonrasında çıktığı 6 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3. sıraya kadar geriledi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Dünya yıldızı bedavaya...

Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen sarı-kırmızılılar bu maçlarda iyi bir performans sergileyemezken, geçiş oyunlarında yaşanan düşüş de gözle görülür seviyeye geldi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Dünya yıldızı bedavaya...

BELHANDA SONRASI HÜCUM AKTİVİTESİ AZALDI

Sivasspor maçı sonrasında zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Dünya yıldızı bedavaya...

Cimbom'un, Faslı yıldızın olmadığı maçlarda hücum etkinliği düşerken, 4 maçtan 4 puan toplayabildi. Süper Lig'in bitimine yaklaşık 1 ay kala, yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

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