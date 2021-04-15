Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Antrenmanlara başladı
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a Onyekuru'dan müjde geldi. Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Henry Onyekuru, takımla çalışmalara başladı.
İşte sarı-kırmızılı takımın o açıklaması:
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
DeAndre Yedlin'in tedavisine devam edildi.
Martin Linnes, tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı.
Henry Onyekuru, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Takımımız, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 14.30'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İzmir'e giderek müsabaka öncesi kampa girecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig