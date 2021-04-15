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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Antrenmanlara başladı

Cimbom'a yıldız isimden müjde! Antrenmanlara başladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

'in 35. haftasında maçı hazırlıklarını sürdüren 'a 'dan müjde geldi. Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 35. haftasında 'ye konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Henry , takımla çalışmalara başladı.

İşte sarı-kırmızılı takımın o açıklaması:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

DeAndre Yedlin'in tedavisine devam edildi.

Martin Linnes, tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Henry Onyekuru, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Takımımız, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 14.30'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İzmir'e giderek müsabaka öncesi kampa girecek.

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