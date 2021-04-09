Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı, ancak performansıyla sarı kırmızılı camiada hayal kırıklığı oluşturan Gedson Fernandes'in geleceği belli oluyor. Cimbom'un Portekizli yıldızı yeniden kiralayıp kiralamayacağı belirsizliğini korurken, ülkesinden de flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da gelecek sezon forma giymeyecek olan Gedson için Marsilya, Benfica ile görüşmelere devam ediyor…

Gedson Fernandes'in kötü oyunu bonservisini elinde bulunduran Benfica cephesini üzdü. Portekizli gazeteci Alexandre Ribeiro, Gedson Fernandes ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Ribeiro'nun o sözleri:

"Genel olarak, Portekiz'de yüksek beklentilerimiz olan bir oyuncu. Son olarak herkes performansından biraz hayal kırıklığına uğradı. İlerleme gösteremediği, kendisine yüklenen beklentileri karşılayamadığı izlenimine sahibiz. Renato Sanches ile karşılaştırma yapılıyor. Renato Sanches, çok yükseğe, çok hızlı tırmanan, ancak şu anda kafasını toparlasa bile yavaş yavaş çökmeye başlayan bir genç. Şu anda Gedson kariyerinde insanların inanamayacağı bir noktaya doğru gidiyor. Şahsen ben hala ona inanıyorum. Ama 18 yaşındayken sandığım oyuncu olacağını düşünmüyorum. Ancak iyi bir oyuncu olabilir. İki karmaşık mevsimden çıktığını ve ritmini geri kazanmak için zamana ihtiyacı olacağını hesaba katmalısınız. Güvene, oyun süresine ve aşağı doğru eğimde olan kariyerinin yukarıya doğru ivedilenmesine ihtiyacı var."

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