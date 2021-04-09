Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! İstek mektubu gönderildi
Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da sezon sonunda yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz yaz da transfer etmek istediği fakat mutlu sona ulaşamadığı futbolcu için kulübüyle temasa geçti ve istek mektubu yolladı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şok bir kararla Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi.
Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken, listenin ilk sırasındaki ismi Takvim açıkladı.
SCOUT EKİBİ TERİM'E ÖNERMİŞTİ
Cimbom'un hedefi, Danimarka ekibi Midtjylland'ta forma giyen Evander Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti.
ENGEL SEZON SONUNDA KALKACAK
Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen G.Saray 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı.
6 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland'a istek mektubu gönderdi.
Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda
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