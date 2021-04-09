09 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! İstek mektubu gönderildi

Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da sezon sonunda yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz yaz da transfer etmek istediği fakat mutlu sona ulaşamadığı futbolcu için kulübüyle temasa geçti ve istek mektubu yolladı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! İstek mektubu gönderildi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

Şok bir kararla 'nın sözleşmesini fesheden 'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! İstek mektubu gönderildi

Teknik direktör ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken, listenin ilk sırasındaki ismi Takvim açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! İstek mektubu gönderildi

SCOUT EKİBİ TERİM'E ÖNERMİŞTİ
Cimbom'un hedefi, Danimarka ekibi 'ta forma giyen . Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! İstek mektubu gönderildi

ENGEL SEZON SONUNDA KALKACAK
Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen G.Saray 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! İstek mektubu gönderildi

6 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, 'a istek mektubu gönderdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! İstek mektubu gönderildi

Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda

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