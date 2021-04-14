Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu! İşte o açıklama...
Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurul tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağı ifade edildi. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Sezon sonunda başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da olağan seçim genel kurul tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılılar 29 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi'nde toplanacak.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu
Gündem
1 Açılış,
2 Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,
3 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,
4 Seçimler;
a Kulüp Başkanı
b Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
c Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
d Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri
e Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri
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