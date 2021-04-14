14 Nisan 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu! İşte o açıklama...

G.Saray'da seçim tarihi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurul tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta 'nda yapılacağı ifade edildi. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sezon sonunda başkanlık seçimine gidecek olan 'da olağan seçim genel kurul tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılılar 29 Mayıs'ta 'nde toplanacak.

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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da 'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Kurulu

Gündem

1 Açılış,
2 Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,
3 Saygı duruşu ve 'nın söylenmesi,
4 Seçimler;
a Kulüp Başkanı
b asıl ve yedek üyeleri
c asıl ve yedek üyeleri
d asıl ve yedek üyeleri
e asıl ve yedek üyeleri
5 Kapanış

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

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