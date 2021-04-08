Bu sezon 24 maça çıkan Fildişili yıldız, 1 gol, 1 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca ise 254 maça çıktı, 8 gol atıp, 12 de gol servisi yaptı. (Fotomaç)

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