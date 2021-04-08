Son dakika spor haberleri: İtalyanlardan Galatasaray'a flaş öneri! Gedson'un yerine...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İtalya Serie A ekiplerinden Torino'dan Galatasaray'a flaş bir isim önerisi geldi. İşte o isim ve transfer detayları... (GS spor ahberleri)
Milan, 500 bin euro kiralama bedeli ve 9.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiraladığı Soualiho Meite'nin bonservisini almayacağını Torino kulübüne iletti.
27 yaşındaki futbolcuya kulüp arayan Torino'nun transfer komitesinin, Galatasaray'a mesaj gönderdiği ve "Meite'yi ister misiniz?" diye sorduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı teknik heyetin, Fildişili 8 numarayı yakın takibe aldığı ve beklentilerin altında kalan Gedson'un yerine transfer edilebileceği ifade edildi.
Auxerre, Lille, Zulte Waregem, Monaco, Bordeaux, formaları giyen Soualiho Meite, 2018'de 11.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan Torino'ya transfer olmuştu. Devre arasında da Milan'a kiralandı.
Bu sezon 24 maça çıkan Fildişili yıldız, 1 gol, 1 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca ise 254 maça çıktı, 8 gol atıp, 12 de gol servisi yaptı. (Fotomaç)
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