08 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: İtalyanlardan Galatasaray'a flaş öneri! Gedson'un yerine...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İtalya Serie A ekiplerinden Torino'dan Galatasaray'a flaş bir isim önerisi geldi. İşte o isim ve transfer detayları... (GS spor ahberleri)

Son dakika spor haberleri: İtalyanlardan Galatasaray'a flaş öneri! Gedson'un yerine...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

, 500 bin euro kiralama bedeli ve 9.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiraladığı 'nin bonservisini almayacağını kulübüne iletti.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlardan Galatasaray'a flaş öneri! Gedson'un yerine...

27 yaşındaki futbolcuya kulüp arayan 'nun transfer komitesinin, 'a mesaj gönderdiği ve "Meite'yi ister misiniz?" diye sorduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlardan Galatasaray'a flaş öneri! Gedson'un yerine...

Sarı-kırmızılı teknik heyetin, 8 numarayı yakın takibe aldığı ve beklentilerin altında kalan Gedson'un yerine transfer edilebileceği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlardan Galatasaray'a flaş öneri! Gedson'un yerine...

, , , , , formaları giyen , 2018'de 11.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan 'ya transfer olmuştu. Devre arasında da 'a kiralandı.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlardan Galatasaray'a flaş öneri! Gedson'un yerine...

Bu sezon 24 maça çıkan yıldız, 1 gol, 1 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca ise 254 maça çıktı, 8 gol atıp, 12 de gol servisi yaptı. (Fotomaç)

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