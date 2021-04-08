08 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe itirafı geldi!

Mohamed'den F.Bahçe itirafı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed kendisine ilk teklifi ’nin yaptığını ifade etti. Golcü isim, teklifi kabul etmesine rağmen Zamelek’in izin vermemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği söyledi. ()

Mostafa Mohamed bu kez attığı gollerden çok yaptığı açıklamalarla gündemde... 'dan 'nin sorularını yanıtlayan genç futbolcu, 'ye transfer sürecini anlattı. Golcü futbolcu, '' bana sezon ortasında teklif yaptı. O dönem ben bu teklifi kabul ettim ama Zamalek, 'ni kazanma mücadelesi verdiklerini söyleyip beni göndermedi" dedi. Kulubünün kararına saygı duyduğunu kaydeden Mohamed, "Zaten şampiyonluğu da kaybettik ve sonra yönetim değişti" sözlerini kullandı. 'a gelişiyle ilgili ise, ''Galatasaray'dan teklif aldığımda ise yeni yönetimden daha profesyonelce davranmalarını istedim. En iyi teklif olduğunu söyledim. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim" şeklinde konuştu. (Fotomaç)
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