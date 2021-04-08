08 Nisan 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe itirafı geldi!
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed kendisine ilk teklifi Fenerbahçe’nin yaptığını ifade etti. Golcü isim, teklifi kabul etmesine rağmen Zamelek’in izin vermemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği söyledi. (FB spor haberleri)
Mostafa Mohamed bu kez attığı gollerden çok yaptığı açıklamalarla gündemde... Mısır'dan DMC'nin sorularını yanıtlayan genç futbolcu, Türkiye'ye transfer sürecini anlattı. Golcü futbolcu, ''Fenerbahçe bana sezon ortasında teklif yaptı. O dönem ben bu teklifi kabul ettim ama Zamalek, Afrika Şampiyonlar Ligi'ni kazanma mücadelesi verdiklerini söyleyip beni göndermedi" dedi. Kulubünün kararına saygı duyduğunu kaydeden Mohamed, "Zaten şampiyonluğu da kaybettik ve sonra yönetim değişti" sözlerini kullandı. Galatasaray'a gelişiyle ilgili ise, ''Galatasaray'dan teklif aldığımda ise yeni yönetimden daha profesyonelce davranmalarını istedim. En iyi teklif olduğunu söyledim. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim" şeklinde konuştu. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig