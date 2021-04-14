14 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi!

Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

Başkanı , kulüp televizyonunda yapmış olduğu açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. İşte 'ndan yapılan açıklama... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

ve , "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Hukuk Müşavirliği'nce 14.04.2021 tarihinde 'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle 'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Kulübü'nün 13.04.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

görevlisi 'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi 'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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