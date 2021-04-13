13 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao büyük tehlike atlattı!

Büyük tehlike atlattı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın yıldız ismi Falcao'nun, takım arkadaşı ile çarpışması sonucu yüz kemiklerinin kırılmasının ardından ameliyat edildi. ( haberleri)

'da sakatlıklar nedeniyle bu sezon bir türlü yüzü gülmeyen 'nun bu kez yüz kemikleri kırıldı. İdmanda Kerem'in alın kısmı, Falcao'nun sol kuşağının hemen üst tarafına geldi. En büyük korku; 'denge' ve 'duymasını' sağlayan bölümün yer aldığı '' kemiklerindeki kırığın kalıcı zarar verme ihtimaliydi. OS temporale şakak kemiğinde kırık meydana geldi ancak Radamel Falcao'da korkulan olmadı. Çift kemik olan ve içerisinde işitme ve denge organı bulunan, hayati derecede önemli olan bölüm zarar görmedi. Beyni çevreleyen 4'ü tek 1- 2- kemikleri de etkilenmedi.

HIZLA KAYNIYOR!

Falcao'nun yüzündeki şişlerin inmesi için 2–3 hafta gerekiyor. Falcao'nun operasyonunda en büyük avantaj yüz bölgesi kemiklerinin hızlı kaynaması... 10-15 gün içinde belirgin bir değişim olması bekleniyor. Buna bağlı olarak ağrılar da azalacak. Buna karşılık ne zaman sahalara döneceğini zaman belirleyecek. (Fotomaç)
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