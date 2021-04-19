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Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması! "Resmi teklif..."

Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! Resmi teklif...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Avrupa'nın 3 büyük liginden 12 takımın kurmuş olduğu hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların menfaatlerine göre hareket edeceğini dile getiren Cengiz, "Şu an için gelen resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ile ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a gelen şu an için resmi bir teklif yok. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım" dedi.

, , , , , , , , , , Inter ve kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı sonrası Türkiye'den de Galatasaray'ın dahil olacağı iddia edildi. Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili 'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti. Cengiz, "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.

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