13 Nisan 2021, Salı
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Galatasaray'daki düşüşün sebebini böyle açıkladı! "Takımda birlik beraberlik yok"
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve liderlik koltuğundan 3.'lüğe kadar geriledi. Sarı-kırmızılılardaki bu düşüşü, A Spor yorumcusu Serhan Türk değerlendirdi. Türk, "Galatasaray çok büyük sıkıntı yaşıyor, futbolcular da bu durumdan dolayı reaksiyon gösteremiyor. Galatasaray'da şu an bir bütünleşme ve birlik beraberlik yok" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
13.04.2021
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