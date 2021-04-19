RECEVİK İÇİN İSTİFA KARARI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün Türk Telekom Stadı'nda denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Zirveye üyelerin yanı sıra yönetimden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Okan Böke katıldı. Her kuruldan söz alan isimler düşüncelerini paylaştı. Özellikle sohbet odası Clubhouse'da Başkan Cengiz ile ilgili eleştiriler yapıp istifasını istediklerini açıklayan Mahmut Recevik için üyeler, "Bir toplantıda yaşananların sosyal medya ortamında açık açık dile getirilmesi hoş değil. Recevik'in istifasını istiyoruz" dediler. Daha sonra söz alan Recevik ise, "Haklısınız, bunları paylaşmamalıydım" diyerek özür diledi. Toplantıdan birlik ve beraberlik mesajı çıkarken, başkan Cengiz de yöneticilere sosyal medya ile ilgili uyarıda bulundu. Bu arada istifası istenen Recevik için son karar yarınki yönetim toplantısında verilecek.

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