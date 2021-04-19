19 Nisan 2021, Pazartesi

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Son dakika Galatasaray haber: Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması! "Kıyamıyorum..."

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde sürdüren Galatasaray'da, bir yandan başkanlık seçimlerine de hazırlanılıyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in henüz aday olup olmayacağı bilinmezliğini korurken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'tan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika Galatasaray haber: Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması! Kıyamıyorum...
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

'da başkanlık için aday olacağı konuşulan , 'ne özel açıklamalarda bulundu.

Son dakika Galatasaray haber: Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması! Kıyamıyorum...

Cuma günü 'in istifasını isteyen yöneticiler, seçime kadar 'ın başkanlık yapması yönünde fikir birliğine varmıştı. Eski başkan ve seçimlerde belirleyici rolü olduğu camiada bilinen ile görüşen Albayrak, "Çık aday ol, arkandayız" mesajını aldı.

Son dakika Galatasaray haber: Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması! Kıyamıyorum...

yaşanan son gelişmeleri, "'a kıyamıyorum, başkana da kıyamıyorum. İki arada bir derede kaldım. Kulübü bekleyen önemli ödemeler var, onları da düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Son dakika Galatasaray haber: Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması! Kıyamıyorum...

'da futbolcularla paylaştığı fotoğrafa da açıklık getiren Albayrak, "O fotoğraf karesini takımı toparlamak için çektirdim. Futbolcuları motive ettim. Şampiyonluğa inanıyorum. Pes etmedik'' dedi.

Son dakika Galatasaray haber: Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması! Kıyamıyorum...

RECEVİK İÇİN İSTİFA KARARI

Başkanı dün 'nda denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Zirveye üyelerin yanı sıra yönetimden , , ve katıldı. Her kuruldan söz alan isimler düşüncelerini paylaştı. Özellikle sohbet odası 'da Başkan Cengiz ile ilgili eleştiriler yapıp istifasını istediklerini açıklayan Mahmut Recevik için üyeler, "Bir toplantıda yaşananların sosyal medya ortamında açık açık dile getirilmesi hoş değil. Recevik'in istifasını istiyoruz" dediler. Daha sonra söz alan Recevik ise, "Haklısınız, bunları paylaşmamalıydım" diyerek özür diledi. Toplantıdan birlik ve beraberlik mesajı çıkarken, başkan Cengiz de yöneticilere sosyal medya ile ilgili uyarıda bulundu. Bu arada istifası istenen Recevik için son karar yarınki yönetim toplantısında verilecek.

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