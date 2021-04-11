Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Yedlin tepkisi! "Yorumsuz"

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada DeAndre Yedlin, Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı. Yedlin'in yapılan kontroller sonrası sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, ödem ve kanama tespit edildiği açıklandı. Yaşanan pozisyonda kırmızı kart çıkmaması Galatasaray cephesinin tepkisini çekti. Sarı kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından tepki gösteren bir paylaşımda bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da DeAndre Yedlin, 20. dakikada ceza sahası içinde Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğine darbe almış oyuna devam edememişti. Yedlin'e yapılan tetkikler sonrasında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından Yedlin ile Lens arasındaki pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve "Dün geceden bir kare... Yorumsuz!" notunu ekledi.

İşte o paylaşım:

Dün geceden bir kare...



Yorumsuz! pic.twitter.com/I6UlriQsR6 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 11, 2021

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