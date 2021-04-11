11 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Yedlin tepkisi! "Yorumsuz"

G.Saray'dan Yedlin tepkisi! İşte o paylaşım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

'ın, 'in 34. haftasında ile oynadığı karşılaşmada , ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı. Yedlin'in yapılan kontroller sonrası sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, ödem ve kanama tespit edildiği açıklandı. Yaşanan pozisyonda kırmızı kart çıkmaması Galatasaray cephesinin tepkisini çekti. Sarı kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından tepki gösteren bir paylaşımda bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 34. haftasında sahasında Fatih ile karşılaşan 'da , 20. dakikada ceza sahası içinde ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğine darbe almış oyuna devam edememişti. Yedlin'e yapılan tetkikler sonrasında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından Yedlin ile Lens arasındaki pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve "Dün geceden bir kare... Yorumsuz!" notunu ekledi.

İşte o paylaşım:

Yedlin'in son durumu belli oldu! haberin devamı

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