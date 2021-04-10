10 Nisan 2021, Cumartesi
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TAŞDEMİR VE BABEL GELİYOR
Hatay'daki maçta büyük hatalar yapan Marcelo Saracchi, sol bekteki görevini sakatlığını atlatan Emre Taşdemir'e bırakıyor. Annesi hayatını kaybettiği için ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru da Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakacak. Bu bölgede Ryan Babel forma giyecek. İleri uçta ise form düşüklüğü yaşayan Mostafa Mohamed'in yerine Radamel Falcao'nun oynaması bekleniyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. (Fotomaç)
GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre, Etebo, Gedson, Feghouli, Oğulcan, Babel, Falcao
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Castro, Jimmy, Ndao, Mevlüt
Galatasaray kritik virajda! İşte Karagümrük maçı 11'i
Son dakika spor haberleri: Son 5 maçta sadece 1 galibiyet çıkarıp liderin 6 puan gerisine düşen Galatasaray'ın kazanmaktan başka şansı yok. Eksiklerin döndüğü Cimbom’da kadro yine değişiyor. İşte sarı-kırmızılıların Karagümrük maçı muhtemel 11'i. (GS spor haberleri)
Süper Lig'de mart ayına lider girip nisan ayında üçüncü sıraya kadar gerileyen Galatasaray, şampiyonluk yarışına tutunma maçına çıkıyor. Ligin ilk yarısında 2-1'lik skorla mağlup olduğu Karagümrük'ü konuk edecek Cimbom, şu anda lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda şansını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda kart cezaları biten Yedlin, Luyindama ve Marcao forma giyebilecek. Hatay deplasmanında Şener, Gedson, Donk ve Saracchi dörtlüsüyle hüsrana uğrayan Cimbom'da defans hattı yine değişecek.
TAŞDEMİR VE BABEL GELİYOR
Hatay'daki maçta büyük hatalar yapan Marcelo Saracchi, sol bekteki görevini sakatlığını atlatan Emre Taşdemir'e bırakıyor. Annesi hayatını kaybettiği için ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru da Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakacak. Bu bölgede Ryan Babel forma giyecek. İleri uçta ise form düşüklüğü yaşayan Mostafa Mohamed'in yerine Radamel Falcao'nun oynaması bekleniyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. (Fotomaç)
GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre, Etebo, Gedson, Feghouli, Oğulcan, Babel, Falcao
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Castro, Jimmy, Ndao, Mevlüt
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