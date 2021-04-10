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GALATASARAY

Galatasaray kritik virajda! İşte Karagümrük maçı 11'i

Aslan kritik virajda! İşte Karagümrük maçı 11'i
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberleri: Son 5 maçta sadece 1 galibiyet çıkarıp liderin 6 puan gerisine düşen Galatasaray'ın kazanmaktan başka şansı yok. Eksiklerin döndüğü Cimbom’da kadro yine değişiyor. İşte sarı-kırmızılıların Karagümrük maçı muhtemel 11'i. (GS spor haberleri)

'de mart ayına lider girip nisan ayında üçüncü sıraya kadar gerileyen Galatasaray, şampiyonluk yarışına tutunma maçına çıkıyor. Ligin ilk yarısında 2-1'lik skorla mağlup olduğu Karagümrük'ü konuk edecek Cimbom, şu anda lider 'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda şansını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda kart cezaları biten , ve Marcao forma giyebilecek. Hatay deplasmanında Şener, Gedson, Donk ve Saracchi dörtlüsüyle hüsrana uğrayan Cimbom'da defans hattı yine değişecek.

TAŞDEMİR VE BABEL GELİYOR

Hatay'daki maçta büyük hatalar yapan , sol bekteki görevini sakatlığını atlatan 'e bırakıyor. Annesi hayatını kaybettiği için ülkesi Nijerya'ya giden da Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakacak. Bu bölgede forma giyecek. İleri uçta ise form düşüklüğü yaşayan 'in yerine 'nun oynaması bekleniyor. 'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek. (Fotomaç)

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: , Yedlin, Donk, Marcao, Emre, , Gedson, Feghouli, , Babel, Falcao

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Castro, Jimmy, Ndao, Mevlüt
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