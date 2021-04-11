11 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Karagümrük maçında sakatlanan DeAndre Yedlin'in son durumu belli oldu!

Yedlin'in son durumu belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

'in 34. haftasında ile karşılaşan 'da sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamayla 27 yaşındaki oyuncunun son durumunu duyurdu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'da , 'in 34. haftasında,oynanan maçında Jeremain Lens'in müdahalesiyle sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen ABD'li yıldızın son durumu belli oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, ödem ve kanama tespit edildiği belirtildi.

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