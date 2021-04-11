11 Nisan 2021, Pazar
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Galatasaray'da Karagümrük maçında sakatlanan DeAndre Yedlin'in son durumu belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da DeAndre Yedlin sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamayla 27 yaşındaki oyuncunun son durumunu duyurdu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında,oynanan Fatih Karagümrük maçında Jeremain Lens'in müdahalesiyle sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen ABD'li yıldızın son durumu belli oldu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, ödem ve kanama tespit edildiği belirtildi.
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