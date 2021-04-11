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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Karagümrük maçı sonrası herkes bunu merak ediyor! Radamel Falcao...

Herkes bunu merak ediyor! Falcao...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika spor haberi: , Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği 'le 1-1 berabere kalırken, 'nun maçı yedek kulübesinde tamamlaması dış basında gündem oldu. basını, sarı kırmızılıların puan kaybına geniş yer verirken, yıldız golcünün zorlu karşılaşmada şans bulamaması ise eleştirildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (Gs spor haberi)

Süper Lig'in 34. haftasında 'le karşılaşan , rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı. Sarı-kırmızılılarda 'nun maçı kulübede tamamlaması dikkat çekerken, teknik heyetin bu kararı basınında da geniş yankı uyandırdı.

"NEDEN FORMA GİYMİYOR?"

Gol Caracol adlı internet sitesi, "Falcao Galatasaray'da neden forma giymiyor? Türkiye'de herkes bunu merak ediyor" başlığıyla verdiği haberde, hem Kolombiyalı futbolcunun hem de Feghouli'nin maçta forma giymemesini eleştirdi.


"SEYİRCİ KALDI"

Falcao'nun yedek beklemesi, 'da da manşet oldu. Haberde, "Falcao Karagümrük maçına sadece seyirci kaldı" ifadelerine yer verildi.

"FALCAO'SUZ G.SARAY ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR"

Falcao'nun maçı kenardan izlediğini ve takım arkadaşlarına yardımcı olamadığını belirten wradio.com adlı internet sitesi ise "Falcao'suz Galatasaray Türkiye liginde zirveden uzaklaşıyor" ifadesini kullandı.

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