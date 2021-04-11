11 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaraylı taraftarlardan Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa'ya büyük tepki! "Tam bir komedi ve eyyam"

Palabıyık ve Arslanboğa'ya büyük tepki! Tam bir komedi ve eyyam
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

taraftarı, orta hakem ve VAR hakemi 'yı yanlı kararları nedeniyle eleştirirken, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi: “Sahada tam bir komedi ve eyyam vardı.”

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Lens, Yedlin'in bileğine bastı. Bu pozisyon sonrası 'li oyuncu maça devam edemedi. Ancak orta hakem pozisyona sarı kart bile göstermedi. 76. dakikada 'un 'e yaptığı faule ise VAR uyarısıyla kırmızı kart çıktı. Sabah'ın haberine göre; iki pozisyonda yaşanan bu kararlar G.Saray taraftarını çileden çıkardı. "Adaletiniz batsın" diyerek hakemlere isyan eden sarı- kırmızılıların öne çıkan yorumları şöyleydi: "Lens'in kırmızı kart görmesi için Yedlin'in ayağının kırılması mı gerekiyordu.", "Pozisyon çok temiz, çünkü Yedlin'in ayağı kopmadı.", " düşmanı Ali Palabıyık doğramaya devam ediyor.", "Sahada büyük bir komedi ve eyyam vardı.", "Kötü hakem değil kötü insansınız."

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