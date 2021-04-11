Galatasaraylı taraftarlardan Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa'ya büyük tepki! "Tam bir komedi ve eyyam"
Galatasaray taraftarı, orta hakem Ali Palabıyık ve VAR hakemi Suat Arslanboğa'yı yanlı kararları nedeniyle eleştirirken, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi: “Sahada tam bir komedi ve eyyam vardı.”
Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Lens, Yedlin'in bileğine bastı. Bu pozisyon sonrası ABD'li oyuncu maça devam edemedi. Ancak orta hakem Ali Palabıyık pozisyona sarı kart bile göstermedi. 76. dakikada Donk'un Sobiech'e yaptığı faule ise VAR uyarısıyla kırmızı kart çıktı. Sabah'ın haberine göre; iki pozisyonda yaşanan bu kararlar G.Saray taraftarını çileden çıkardı. "Adaletiniz batsın" diyerek hakemlere isyan eden sarı- kırmızılıların öne çıkan yorumları şöyleydi: "Lens'in kırmızı kart görmesi için Yedlin'in ayağının kırılması mı gerekiyordu.", "Pozisyon çok temiz, çünkü Yedlin'in ayağı kopmadı.", "Galatasaray düşmanı Ali Palabıyık doğramaya devam ediyor.", "Sahada büyük bir komedi ve eyyam vardı.", "Kötü hakem değil kötü insansınız."
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