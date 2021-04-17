Göztepe-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'den flaş sözler! "Bir daha yutkunuyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaştı ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Ben de kırılabilirim, üzülebilirim. Dediğim gibi Galatasaraylılara söz verdiğim için bir daha yutkunuyorum." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Oyuna iyi başladık, birçok kornerle beraber. Muslera'ya top değmeden gol yedik, yalnız golü de güzel yedik inkar etmemek lazım.

İyi reaksiyon gösterdik düşüncesindeyim, pas ve toplu oyunu iyi oynadık. Gedson ve Feghouli yerleşimleri, saha rotasyonları arkasını manipüle etme imkanı verdi. Kerem solda oynamasına rağmen 2 golünü sağdan attı.

Oynadığımız sistem Kerem ve Halil'e uygun oldu. Oyunun kontrolünü maç boyunda kaybetmedik. Zaman zaman baskıyı denedik onda da başarılı olduk. Daha doğru yapabilirsek çok memnun olaacağım.

Saracchi'ye bol yer verdik, oyunu genişletmesi için. Golde markaj yapmamamız büyük hata, ondan sonra pozisyon vermedik. Oyun içerisinde Göztepe'nin işlerini zorlaştırdık. Hücum oyuncuları çok kabiliyetli, kolay olmayacaktı ama 2 farkı erken bulsak farklı olabilirdi. 3 puan doğru zaman ve yerde geldi.

Sezon sonuna kadar daha iyi gideceğimize inanıyorum. Daha istekliydik, daha istekli bir Galatasaray vardı. O da sahaya yansıdı, oyuncularımı tebrik ediyorum ve Göztepe'ye başarılar diliyorum.

40 yıla yakın hizmet etmişim ben kulübüme, bazen kendimi cezalandırıyorum oyuncularıma 3 gün izin verdiğim zaman.

Benim şöyle bir üçgenim var. Galatasaray, aile ve sevdiklerim. Ben 50 yıldır bu üçgen içindeyim.

Ben de kırılabilirim, üzülebilirim. Dediğim gibi Galatasaraylılara söz verdiğim için bir daha yutkunuyorum.

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