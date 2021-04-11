11 Nisan 2021, Pazar
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Levent Tüzemen: Ali Palabıyık şıracı Suat Arslanboğa da resmen bozacı
Galatasaray-Karagümrük maçı sonrası Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen'den maçın hakemi Ali Palabıyık ve VAR hakemi Suat Arslanboğa sert sözler geldi. Tüzemen, "Galatasaray'ın oyun lideri kim? Aklı başında tek futbolcu vardı: Babel.. Savunmada Marcao, orta alanda Gedson Fernandes Galatasaray'ın en iyileriydi. Şimdi gelelim maçın esas oğlanı Ali Palabıyık'a.. Geçen sezon şampiyonluk yarışında başroldeydi ve kendisi için "sistemin adamı" demiştim. Ayrıca VAR'da görev yapan Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini eski MHK feshettiğinde karşı çıkmıştım ama o da para kazanmak için sistemin adamı olmuş. " dedi.
Galatasaray kan kaybetmeye devam ediyor. Bu kayıpların altında teknik heyetin oyuncu seçimlerinin büyük rolü var. Galatasaray 9'da 8 yaparken en büyük başarısı kadro istikrarı idi. Oyuna sonradan girecek oyuncular bile kulübede pazarlık yapıyorlardı. Bu rekabet ortamı ve kadro istikrarı kaybolduğu için Galatasaray ritimsiz, uyumsuz, birbirine yabancı oyuncu grubuna dönüştü. Şimdi soruyorum: Karagümrük maçında Galatasaray'ın oyun lideri kim? Aklı başında tek futbolcu vardı: Babel.. Savunmada Marcao, orta alanda Gedson Fernandes Galatasaray'ın en iyileriydi. Şimdi gelelim maçın esas oğlanı Ali Palabıyık'a.. Geçen sezon şampiyonluk yarışında başroldeydi ve kendisi için "sistemin adamı" demiştim. Ayrıca VAR'da görev yapan Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini eski MHK feshettiğinde karşı çıkmıştım ama o da para kazanmak için sistemin adamı olmuş. En tehlikeli hakem biçimi Ali Palabıyıktır: Kibar ve içten pazarlıklı... Palabıyık temassız pozisyonlara faul çaldı, Lens'in yaptığı kırmızı kartlık hareketi resmen görmezlikten geldi. Koray'ın Ryan Babel ile girdiği pozisyona topu elle düzeltmesine 'karnına çarptı' karşılığını verdi. Yani Palabıyık şıracı, Arslanboğa da resmen bozacıydı... Bu ikili şuna karar vermişler: Sen sahada kararını ver, ben VAR'da düzeltirim. Galatasaray'ın attığı golde Ryan Babel'in elini gören bu ikili Galatasaraylı oyunculara yapılan kartlık hareketlere faul bile çalmadılar. Sonuçta Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki şansı artık mucizelere kaldı. (Sabah)
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