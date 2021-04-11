Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Galatasaray'da idmanda talihsiz bir olay yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda Falcao ve Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpışırken, 2 isim hastaneye kaldırıldı.

FALCAO'NUN YÜZÜNDE KIRIK VAR

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı. Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır" denildi.

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