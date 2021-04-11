11 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın idmanında talihsiz sakatlık! Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu...

G.Saray'dan açıklama geldi! Yıldız ismin yüzünde kırık var
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

'de 'le 1-1 berabere kalan , hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı takımda ve , antrenmanda kafa kafaya çarpıştı ve hastaneye kaldırıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 35. haftasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan 'da idmanda talihsiz bir olay yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda ve kafa kafaya çarpışırken, 2 isim hastaneye kaldırıldı.

FALCAO'NUN YÜZÜNDE KIRIK VAR

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden ve Aktürkoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı. Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır" denildi.

G.Saray'da Falcao ve Kerem kafa kafaya çarpıştı!

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