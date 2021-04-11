Galatasaray'ın idmanında talihsiz sakatlık! Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu...
Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, Göztepe hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı takımda Falcao ve Kerem, antrenmanda kafa kafaya çarpıştı ve hastaneye kaldırıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Galatasaray'da idmanda talihsiz bir olay yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda Falcao ve Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpışırken, 2 isim hastaneye kaldırıldı.
FALCAO'NUN YÜZÜNDE KIRIK VAR
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı. Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır" denildi.
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