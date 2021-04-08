08 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolarov...

Son dakika spor haberi: Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray sezon için Kolarov transferinde karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. (GS spor haberleri)



Son dakika spor haberi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolarov...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

'de şampiyonluk mücadelesi veren ligin 33. haftasını bay geçti.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolarov...

Şampiyonluk yarışında yara alan iddiasını son haftaya kadar sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolarov...

bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolarov...

, sezon sonunda kadrosuna katacağı isimler için yoğun mesai harcarken, basınından flaş bir iddia gelmişti.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolarov...

KOLAROV GÜNDEMDE

devi Inter ile sözleşmesi sona erecek 'un, sarı kırmızılılara transfer olabileceği ifade edilmişti.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolarov...

Çizme medyasından yansıyan bilgilere göre Sırp yıldıza ile beraber ve da talip oldu.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolarov...

SEZON SONUNDA AYRILACAK

30 Haziran 2021 tarihinde Inter ile olan sözleşmesi sona erecek Kolarov'un, bu sezon sadece 11 müsabakada forma giymesinden dolayı takımında kalmayacağı ve ayrılacağı yazıldı.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolarov...

FIRTINA DEVREYE GİRDİ

Genel Yayın Yönetmeni , 'un Kolarov için devreye girdiğini açıkladı.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolarov...

Uzundurukan, 35 yaşındaki futbolcunun menajerler tarafından bordo-mavililere önerildiğini açıkladı.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolarov...

Uzundurukan ayrıca Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde Kolarov'un 'a transfer olabileceğini söyledi.

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