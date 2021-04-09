Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Geçen sezonun devre arasında Leipzig'den kiralanan ama sık sakatlanması sebebiyle uzun vadede kadroda düşünülmeyen Marcelo Saracchi ile yola devam edilmeyecek.