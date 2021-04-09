Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması doğrultusunda İngiliz Sky Sports'un haberine göre Hollandalı yıldız isme 3 yıllık sözleşme teklifi sunuldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Geçen sezonun devre arasında Leipzig'den kiralanan ama sık sakatlanması sebebiyle uzun vadede kadroda düşünülmeyen Marcelo Saracchi ile yola devam edilmeyecek.
Sarı-kırmızılıların sol bek için hedefinde Crystal Palace forması giyen Patrick van Aanholt var. 2017'de 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibine transfer olan 1990 doğumlu futbolcu, haftalık 60 bin Euro kazanıyor.
Seneliği 2.4 milyon Euro'ya gelen tecrübeli sol bek için Sky Spots'un haberine göre Galatasaray 3 yıllık bir teklifte bulundu.
8 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan yıldız futbolcunun Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Patrick van Aaanholt, 4-2 kaybettikleri Türkiye maçında İstanbul'a gelmiş ve mücadelenin son 8 dakikasında süre almıştı.
İşte Sky Sports'a yansıyan o haber...
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