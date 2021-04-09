09 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması doğrultusunda İngiliz Sky Sports'un haberine göre Hollandalı yıldız isme 3 yıllık sözleşme teklifi sunuldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)



Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Geçen sezonun devre arasında 'den kiralanan ama sık sakatlanması sebebiyle uzun vadede kadroda düşünülmeyen ile yola devam edilmeyecek.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılıların sol bek için hedefinde forması giyen var. 2017'de 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle ekibine transfer olan 1990 doğumlu futbolcu, haftalık 60 bin Euro kazanıyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı!

Seneliği 2.4 milyon Euro'ya gelen tecrübeli sol bek için 'un haberine göre 3 yıllık bir teklifte bulundu.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı!

8 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan yıldız futbolcunun ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı!

'nın da formasını giyen Patrick van Aaanholt, 4-2 kaybettikleri maçında 'a gelmiş ve mücadelenin son 8 dakikasında süre almıştı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı!

İşte Sky Sports'a yansıyan o haber...

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