10 Nisan 2021, Cumartesi
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Galatasaray'ın gündeminde olan Ezgjan Alioski için flaş iddia!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ezgjan Alioski İngiliz basının iddiasına göre sezon sonunda sarı-kırmızılılara gelecek. (GS spor haberleri)
Galatasaray ile ismi ciddi şekilde anılan Ezgjan Alioski'nin sezon sonunda Leeds United'dan kesin ayrılacağı bildirildi. İngiliz basınının duyurduğu habere göre 29 yaşındaki Makedon sol bekin bir takımla anlaşmaya vardığı açıklandı. Yeni kulübün ismi açıklanmazken, Alioski'nin büyük ihtimalle Galatasaray'a gideceği ifade ediliyor. (Fotomaç)
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