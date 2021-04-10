10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın gündeminde olan Ezgjan Alioski için flaş iddia!

İngilizler Alioski'nin yeni takımını duyurdu!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın gündeminde yer alan İngiliz basının iddiasına göre sezon sonunda sarı-kırmızılılara gelecek. ( haberleri)

ile ismi ciddi şekilde anılan 'nin sezon sonunda 'dan kesin ayrılacağı bildirildi. İngiliz basınının duyurduğu habere göre 29 yaşındaki Makedon sol bekin bir takımla anlaşmaya vardığı açıklandı. Yeni kulübün ismi açıklanmazken, Alioski'nin büyük ihtimalle Galatasaray'a gideceği ifade ediliyor. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Aslan kritik virajda! İşte Karagümrük maçı 11'i Aslan kritik virajda! İşte Karagümrük maçı 11'i
Aslan'da orta sahaya dinamo geliyor! Aslan'da orta sahaya dinamo geliyor!
Sezon sonu alev alacak! Kolarov'da karşı karşıyalar... Sezon sonu alev alacak! Kolarov'da karşı karşıyalar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör