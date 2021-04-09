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GALATASARAY

Galatasaray'da Mbaye Diagne hala lider

Diagne hala lider
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

Galatasaray'ın devre arasında West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların halen en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Aslan hücum hattında yoluna. ve Mohamed Mostafa ikilisiyle devam ediyor ancak takımın en skorer ismi halen Mbaye Diagne... Kariyerini WBA'da sürdüren Senegalli yıldız 9 gol kaydetmişti. 11 puana direkt etkisi olmuştu. Diagne sonrası önce Mostafa sonra Falcao bir çıkış yakalasalar da bu sürekli olmadı. Hücumda Aslan çok aksadı.

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