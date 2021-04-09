09 Nisan 2021, Cuma
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Galatasaray'da Mbaye Diagne hala lider
Galatasaray'ın devre arasında West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların halen en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Aslan hücum hattında yoluna. Radamel Falcao ve Mohamed Mostafa ikilisiyle devam ediyor ancak takımın en skorer ismi halen Mbaye Diagne... Kariyerini WBA'da sürdüren Senegalli yıldız 9 gol kaydetmişti. 11 puana direkt etkisi olmuştu. Diagne sonrası önce Mostafa sonra Falcao bir çıkış yakalasalar da bu sürekli olmadı. Hücumda Aslan çok aksadı.
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