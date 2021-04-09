Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda, 6 gol ve 3 asistlik katkı göstermişti. Sarı-kırmızılılarda Faslı yıldız birçok alanda aranıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Stat zeminini eleştirirken yönetimi hedef aldığı için gönderilen Belhanda 6 gol, 3 asistle katkı vermişti. Rakamlara yansımayan pas alma, istasyon olma, geçiş oyunu, kilit pas atma gibi birçok farklı parametrede Galatasaray onu arıyor.

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