09 Nisan 2021, Cuma
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Galatasaray'da Belhanda aranıyor
Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda, 6 gol ve 3 asistlik katkı göstermişti. Sarı-kırmızılılarda Faslı yıldız birçok alanda aranıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Stat zeminini eleştirirken yönetimi hedef aldığı için gönderilen Belhanda 6 gol, 3 asistle katkı vermişti. Rakamlara yansımayan pas alma, istasyon olma, geçiş oyunu, kilit pas atma gibi birçok farklı parametrede Galatasaray onu arıyor.
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