15 Nisan 2021, Perşembe
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray A Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bugün (15 Nisan) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 1 pozitif vaka
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 1 oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklandı. (GS spor haberleri)
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray A Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bugün (15 Nisan) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.
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