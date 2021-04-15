15 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 1 pozitif vaka

G.Saray'da corona vakası!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'nda 1 oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklandı. ( haberleri)

'nda bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " A Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bugün (15 Nisan) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.



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