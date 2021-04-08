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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray forması giyen Ryan Babel açıklamalarda bulundu! "Hata yapma lüksümüz yok"

Babel'den şampiyonluk açıklaması! Hata yapma lüksümüz yok
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

forması giyen , sarı kırmızılı takımın basına açık olarak düzenlediği antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hollandalı oyuncu, "Artık hata yapma lüksümüz yok. Bu zamana kadar birçok hata yaptık. Hem kendime, hem takımıma, hem camiama olan güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 'in 34. haftasında 'ü konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, antrenmanını basına açtı. İdman öncesinde konuşan 'un Hollandalı yıldızı , gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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İşte 34 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından satır başları;

"Altı puanlık bir fark var ama futbol bu. Futbolda her şey olabiliyor. Bu tip senaryoları yaşadık. Yapmamız gereken, en iyi şekilde maçlarımıza konsantre olmak ve kazanmak. Biz bu durumları daha önce de yaşadık."

"Artık hata yapma lüksümüz yok. Bu zamana kadar birçok hata yaptık. Hem kendime, hem takımıma, hem camiama olan güvenim sonsuz. Kalitemize sonuna kadar güveniyorum. Yapmamız gereken, hiç maç kaybetmeden sonuna kadar devam etmek."

"Futbol enteresan bir oyun. Yüzde 100 kazanırız dediğiniz maçı kaybedebiliyorsunuz ya da zor olan maçı kazanabiliyorsunuz. Bu tip puan kayıpları olabiliyor. Benim için her maç aynı ciddiyette. Futbolda artık bu tip şeyler kalmadı. Herkes, herkesi yenebiliyor."

"Hakemler her zaman konuşulan ve tartışılan bir konu. Benim futbolcu olarak buna cevap vermem doğru olmaz. Dürüstçe cevap verirsem, büyük ihtimalle ceza alırım."

"Bir sezon hatırlıyorum; birinciydi ve Galatasaray da 20 puan altındaydı. Takım inancını kaybetmedi ve sezon sonunda şampiyon oldu. O yüzden şu anda, aynı ruhla, o hırsla, bu inancımızı kaybetmeyeceğiz. Taraftarlarımız bize inansınlar."

Babel basın açıklamasında bulundu!

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