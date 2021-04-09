Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Fatih Terim'in hırslı görüntürü dikkat çekti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Karagümrük mücadelesi hazırlıklarını sürdürdü. 13 ay sonra Florya'nın kapıları basına açılırken antrenmana Fatih Terim'in bu fotoğrafı damga vurdu. Son haftalarda basit hatalar, konsantrasyon kaybı ve yaşanan puan kayıpları sonrası Fatih Terim dizginleri eline aldı. Basit hata ve düşük motivasyona tahammülü kalmayan İmparator idmanı durdurarak uyarılarda da bulundu. Fotomaç'ın haberine göre; usta hocanın ikazları sonrası idmanın temposu ve sertliği de arttı. Galatasaray çalışmalarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

5 EKSİK VAR

Cimbom'un dünkü antrenmanına 5 isim katılmadı. Corona virüsü karantinasında olan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yanı sıra annesi vefat ettiği için ülkesine giden Henry Onyekuru ile sakatlığı süren Martin Linnes ile tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu çalışmada yer almadı.

EN ÇALIŞKAN 5'Lİ

Aslan'ın dünkü antrenmanında 5 isim hırslarıyla öne çıktılar. Ryan Donk, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Radamel Falcao ve Arda. Turan idmanda fırtına gibi estiler.

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