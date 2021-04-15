15 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Mustafa Cengiz'in söylediği iddia edilen Donk sözlerine resmi açıklama geldi!

Flaş iddialar sonrası Galatasaray'dan açıklama!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

Başkanı 'in hakkında flaş açıklamalar yaptığı iddia edilmişti. Cengiz'in, teknik direktör 'e de eleştiriler yaptığı söylentisi üzerine, sarı kırmızılı camiadan resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Kulübü'nden yapılan açıklamada, 'in 20 kişilik Genel Kurul üyesinin de içinde olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözlerin asılsız olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde;

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