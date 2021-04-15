15 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika Galatasaray haberi: Mustafa Cengiz'in söylediği iddia edilen Donk sözlerine resmi açıklama geldi!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Ryan Donk hakkında flaş açıklamalar yaptığı iddia edilmişti. Cengiz'in, teknik direktör Fatih Terim'e de eleştiriler yaptığı söylentisi üzerine, sarı kırmızılı camiadan resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in 20 kişilik Genel Kurul üyesinin de içinde olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözlerin asılsız olduğu ifade edildi.
Galatasaray'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde;
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