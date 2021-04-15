15 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaraylı Donk'a 2 maç men cezası geldi

Donk'un cezası belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın tecrübeli stoperi 'un cezası belli oldu. PFDK, 35 yaşındaki isme 2 maÇ men cezası verdi. ( haberleri)

(TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu 'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, 'de ile oynanan maçta kırmızı kart gören Ryan Donk'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

DİĞER CEZALAR İSE ŞU ŞEKİLDE;

Demir Grup Sivassporlu futbolcu 'a 2 maç men cezası uygulayan PFDK'nin, 'da idareci 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, görevli 'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği belirtildi.

'a 72 bin, , ve 'a da 24 biner lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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