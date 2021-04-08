08 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Karagümrük maçına 5 eksikle hazırlandı!

Galatasaray Karagümrük maçına 5 eksikle hazırlandı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberi: , ’in 34. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılarda , , Onyekuru ve idmanda yer almadı. | Son dakika Galatasaray haberleri

'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen idman basına açık olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulan çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sırasında Fatih Terim zaman zaman araya girerek oyuncularına uyarılarda bulundu. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda corona virüsü testleri pozitif çıktığı için karantina süreçleri devam eden ve 'ın yanı sıra annesinin vefatı sebebiyle ülkesi Nijerya'ya giden , hafif sakatlığı bulunan ile tedavisine devam edilen yer almadı.

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