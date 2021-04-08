Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen idman basına açık olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulan çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sırasında Fatih Terim zaman zaman araya girerek oyuncularına uyarılarda bulundu. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.



Antrenmanda corona virüsü testleri pozitif çıktığı için karantina süreçleri devam eden Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yanı sıra annesinin vefatı sebebiyle ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, hafif sakatlığı bulunan Martin Linnes ile tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu yer almadı.

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