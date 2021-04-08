08 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray basketbol takımında 10 pozitif vaka!

Galatasaray'da 10 pozitif vaka!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla erkek basketbol takımında toplam 10 pozitif vaka olduğunu açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray A Erkek ve Genç Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncu ve bir idari personel; Genç Erkek takımımızda ise altısı A Takımda oynama uygunluğu bulunan toplamda yedi oyuncu ve bir antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu, teknik ve idari ekip için tedavi protokolleri ile kontrol sürecinin başlandığı aktarıldı.

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