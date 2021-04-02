02 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaraylı yıldızlar milli takımlarını sırtladı!

Aslanlar milli takımlarını sırtladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Milli ara nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Galatasaray'ın yıldızları ülkelerine gitti. Bu oyuncular, milli takımlarında skora direkt etki ederek ülkelerini sırtladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Milli ara tamamlanırken Galatasaraylı futbolcular bu süreçte başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Surinam Milli Takımı'na ilk kez çağrılan Ryan Donk attığı 2 golle öne çıkan isim oldu. Ayrıca ve Etebo da birer gol attı. Bununla birlikte Mısır'da Mohamed, Nijerya'da ise Onyekuru birer asist ile skora katkı yaptı.

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