Son dakika Galatasaray haberi: Teknik direktör Fatih Terim Florya'da OHAL ilan etti! "Dışarı çıkmayın"

Süper Lig'de son düzşüğe girilirken şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim oyuncularını sık sık uyarıyor. Artan corona virüsü vakaları sebebiyle Florya'da adeta OHAL ilan eden Terim, futbolcuları dışarı çıkmamaları konusunda tembihliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son haftalarda artan Covid- 19 vakaları nedeniyle Florya'da olağanüstü hal ilan etti.



Oyuncuları ile bir toplantı yapan Terim, "Zaten sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Ligin kalan haftalarında öncelikle kendimizi koronadan korumamız lazım. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın. Maskesiz de dolaşmayın. İdman dışındaki vakutlerinizi evinizde ailinizle birlikkte geçirin" dedi.



Bu arada gelen bilgilere göre Terim, maçlardan önce kamp yapma kararı almayı planlıyor. Galatasaray daha önce böyle bir uygulama yapmıyordu. (Takvim)

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