Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak genel kurul toplantısı için geri sayım sürerken gözler başkan adaylarında... Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca adaylığını açıkladı. Divan Başkanlığı'nı bırakan Eşref Hamamcıoğlu da hazırlık yapıyor. Aday çok ama üzerinde uzlaşılan, camiayı sürükleyecek bir isim henüz ortada yok. İşte bu noktada Fatih Terim'in ismi kulislerde sıkça geçmeye başladı. Camianın önde gelen isimlerinin, 'Başkan adayı' olması için tecrübeli hocanın kapısını çalmaya başladığı öğrenildi.

