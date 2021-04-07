07 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? Herkes bu soruyu merak ediyor!

Son dönemde ismi kulislerde sıkça geçen deneyimli hocanın kararı merakla bekleniyor. Camianın önde gelen isimlerinden destek gören Fatih Terim'in üzerinde uzlaşılması halinde seçime girebileceği belirtiliyor. (GS spor haberleri)

Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? Herkes bu soruyu merak ediyor!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak genel kurul toplantısı için geri sayım sürerken gözler başkan adaylarında... Şu ana kadar , ve Tuncer Hunca adaylığını açıkladı. Divan Başkanlığı'nı bırakan da hazırlık yapıyor. Aday çok ama üzerinde uzlaşılan, camiayı sürükleyecek bir isim henüz ortada yok. İşte bu noktada 'in ismi kulislerde sıkça geçmeye başladı. Camianın önde gelen isimlerinin, 'Başkan adayı' olması için tecrübeli hocanın kapısını çalmaya başladığı öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? Herkes bu soruyu merak ediyor!

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; yönetimiyle 2+3 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör 'in sözleşmesinin ilk 2 yıllık bölümü sezon sonunda bitiyor. Daha önce "Benim işim saha içinde" diyen başarılı çalıştırıcının, futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet verdiği Galatasaray'a başkan olmayı belki de ilk kez ciddi ciddi düşünmeye başladığı ifade ediliyor. , , , gibi önemli isimlerden tam destek alan Fatih Terim'in 'çatı adayı' olarak önerilmesi halinde aday olabileceği gelen haberler arasında...

Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? Herkes bu soruyu merak ediyor!

ALBAYRAK YANINDA

Terım'ın başkan olarak görmek isteyen ekip finansörleri de bulmuş durumda... Gelen bilgilere göre ülkenin önde gelen iş adamları ve , Terim başkanlığı kabul ederse onun yönetiminde yer almayı kabul etti. Ayrıca yakın dostu da aday olması halinde Terim'e destek vermeye hazır…

Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? Herkes bu soruyu merak ediyor!

İKİ GRUP ÇARPIŞIYOR

Galatasaray kongresi için gözler 'e çevrilirken iki önemli oluşum da dikkat çekiyor. Birincisi; ve 'ın da destek verdiği ve 'ın içinde yer aldığı 'in de dahil olmasının beklendiği 'atkılılar' grubunun güçlü bir yönetim kurulu oluşturma planı…

Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? Herkes bu soruyu merak ediyor!

İkıncısı ise Ünal Aysal'ın ekibinin seçim için "liselerin" önüne reddedilemeyecek bir aday koyma çabası... Bu grubun başını Semih Haznedaroğlu ve Refik Arkan çekiyor. Ayrıca Celal Gürcan ve Ali Gürsoy da destek oluyor. O isim daha önce Cemal Özgörkey olarak öne çıkmıştı. Ancak Özgörkey rüzgarı arkasına alamamıştı.

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