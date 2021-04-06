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Son dakika spor haberi: Galatasaray Süper Lig yıldızı ile anlaştı! Beşiktaş maçının ardından kadro dışı kalmıştı...

Kadro dışı kalan Süper Lig yıldızı G.Saray'la anlaştı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

ekiplerinden forması giyen , maçının ardından disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Sezon sonuna kadar forma şansı alması beklenmeyen yıldız oyuncunun yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak gibi görünüyor. maçında 'nın galibiyet golünü atan Kara daha sonra oyundan alındığı için hocası 'a tepki göstermiş bunun üzerine de kadro dışı bırakılmıştı. 28 yaşındaki orta sahanın ligin geri kalanında Kasımpaşa'da kadroya alınmasının beklenmediği hatta sözleşmesinin anlaşma yoluyla feshedilebileceği belirtiliyor. Bu durumunda, prensipte anlaştığı Galatasaray'a imzayı erken atabileceği ifade ediliyor. (Fotomaç)

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