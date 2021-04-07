07 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed golü unuttu!

Cimbom'da Mohamed golü unuttu!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı son haftalarda yaşadığı düşüş nedeniyle büyük üzüntü yaşıyor. İşte son detaylar... ()

'ın devre arasında kadrosuna kattığı sessizliğe büründü. Ligdeki ilk 5 maçında 5 gol atan Mısırlı futbolcu, son 4 maçta ise gole hasret kaldı. 4 maçta toplam 4 şut çekebilen Mohamed bunların sadece birinde isabet sağlayabildi. bilmeyen ve takımda fazla arkadaşı olmayan Mohamed'in bu nedenle büyük bir bunalım yaşadığı iddia edildi. "10 gol atınca ailemi 'ye getireceğim" diyen ve sözünden de dönmek istemeyen genç yıldızın, yalnızlığının daha da derinleştiği belirtildi. (Fotomaç)
Galatasaray gündemine Al Ahly'de forma giyen Aliou Dieng'i aldı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Babel'in ekonomisi futbolundan iyi! İşte o tavsiye... Babel'in ekonomisi futbolundan iyi! İşte o tavsiye...
G.Saray'da gözler Terim'de: Aday olacak mı? G.Saray'da gözler Terim'de: Aday olacak mı?
Terim Florya'da OHAL ilan etti! Terim Florya'da OHAL ilan etti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör