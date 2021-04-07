07 Nisan 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Mostafa Mohamed golü unuttu!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed son haftalarda yaşadığı düşüş nedeniyle büyük üzüntü yaşıyor. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed sessizliğe büründü. Ligdeki ilk 5 maçında 5 gol atan Mısırlı futbolcu, son 4 maçta ise gole hasret kaldı. 4 maçta toplam 4 şut çekebilen Mohamed bunların sadece birinde isabet sağlayabildi. İngilizce bilmeyen ve takımda fazla arkadaşı olmayan Mohamed'in bu nedenle büyük bir bunalım yaşadığı iddia edildi. "10 gol atınca ailemi Türkiye'ye getireceğim" diyen ve sözünden de dönmek istemeyen genç yıldızın, yalnızlığının daha da derinleştiği belirtildi. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig