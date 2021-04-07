Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Henry Onyekuru'nun acı günü... 23 yaşındaki futbolcu, annesini kaybetti. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın devre arasında 3. kez kiraladığı Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru, hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/4leJwTopSg — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 7, 2021

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