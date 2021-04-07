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GALATASARAY

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun acı günü!

Onyekuru'nun acı günü!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

'ın yıldız oyuncusu 'nun acı günü... 23 yaşındaki futbolcu, annesini kaybetti. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'ın devre arasında 3. kez kiraladığı 'nun annesi , hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

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