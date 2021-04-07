Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Ryan Babel'in ekonomisi futbolundan daha iyi! İşte o tavsiye...

Galatasaray'da performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ryan Babel, saha dışındaki hareketleri ile de dikkat çekiyor. Yaptıklarıyla daha önce birçok kez gündeme gelen Hollandalı oyuncu, bu kez de ekonomist oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da yönetim, takımı motive etmek için Hatayspor maçına 1 milyon TL galibiyet primi koysa da sarı-kırmızılılar, ilk golü yediği bir maçta daha teslim bayrağını çekti.

50 milyon Euro maliyetle ligin en pahalı takımı olan sarı-kırmızılı futbolcuların son dönemde saha dışında yaptıkları yatırımlar sayesinde ise ciddi paralar kazandığı ortaya çıktı.

ABD'de önemli gayrimenkul yatırımları olan ve kripto para dünyasını yakından takip eden Ryan Babel'in, dijital para birimi Bitcoin konusunda takım arkadaşlarına tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

Hollandalı oyuncuyu dinleyen bazı futbolcular da Galatasaray'da sezon boyunca kazandıkları primlerin fazlasını bir ayda kripto paradan elde etti.

34 yaşındaki futbolcu, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Bitcoin satın almak için beklemeyin. Bitcoin satın alın ve bekleyin'' mesajını yazmıştı.