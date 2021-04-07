07 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Ryan Babel'in ekonomisi futbolundan daha iyi! İşte o tavsiye...

Galatasaray'da performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ryan Babel, saha dışındaki hareketleri ile de dikkat çekiyor. Yaptıklarıyla daha önce birçok kez gündeme gelen Hollandalı oyuncu, bu kez de ekonomist oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Ryan Babel'in ekonomisi futbolundan daha iyi! İşte o tavsiye...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

'da yönetim, takımı motive etmek için maçına 1 milyon TL galibiyet primi koysa da sarı-kırmızılılar, ilk golü yediği bir maçta daha teslim bayrağını çekti.

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Ryan Babel'in ekonomisi futbolundan daha iyi! İşte o tavsiye...

50 milyon Euro maliyetle ligin en pahalı takımı olan sarı-kırmızılı futbolcuların son dönemde saha dışında yaptıkları yatırımlar sayesinde ise ciddi paralar kazandığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Ryan Babel'in ekonomisi futbolundan daha iyi! İşte o tavsiye...

'de önemli gayrimenkul yatırımları olan ve kripto para dünyasını yakından takip eden 'in, dijital para birimi konusunda takım arkadaşlarına tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Ryan Babel'in ekonomisi futbolundan daha iyi! İşte o tavsiye...

Hollandalı oyuncuyu dinleyen bazı futbolcular da 'da sezon boyunca kazandıkları primlerin fazlasını bir ayda kripto paradan elde etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Ryan Babel'in ekonomisi futbolundan daha iyi! İşte o tavsiye...

34 yaşındaki futbolcu, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından " satın almak için beklemeyin. Bitcoin satın alın ve bekleyin'' mesajını yazmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Ryan Babel'in ekonomisi futbolundan daha iyi! İşte o tavsiye...

Deneyimli oyuncu ve onu dinleyen arkadaşları, saha dışında işleri yoluna koyarken, saha içindeki durum ise farklı.

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Ryan Babel'in ekonomisi futbolundan daha iyi! İşte o tavsiye...

'de son 5 haftada toplam 11 puan kaybeden , 3. sıraya geriledi ve şampiyonluk şansını çok zora soktu. ()

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