Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine rakip oldu! Boupendza...
Geçtiğimiz yıllarda transfer dönemlerinde sık sık karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz döneminde de rakip olacağa benziyor. İki ezeli rakip, Hatayspor forması ile gol krallığına oynayan Aaron Boupendza için girişimlere başlarken, Gabonlu yıldızın bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yolu bir kez daha transferde kesişti. İki ezeli rakip daha önce Vedat Muriqi, Mert Hakan, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci'nin transferinde karşı karşıya gelirken, bu kez de Aaron Boupendza için yarışıyor.
Sarı-lacivertlilerin devre arasında istediği Gabonlu forvete Galatasaray da resmen talip oldu.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Kolombiyalı golcü Falcao ile sezon sonu yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılıların Boupendza'yı kadroya katmak için çalışmalara başladığı belirtildi.
Bu sezon 18 gol gole imza atan yıldız futbolcu Boupendza, corona virüsüne yakalanarak iki hafta forma giyemedi.
Sezon başında Samatta, Mame Thiam, Enner Valencia, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Cisse'yi transfer etmesine rağmen umduğunu bulamayan Fenerbahçe'nin de önümüzdeki hafta içinde Hatayspor yönetimi ile pazarlık masasına oturacağı ifade edildi.
Hatayspor yönetimin ise Boupendza için 15 milyon Euro bonservis bedeli istediği gelen haberler arasında.
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