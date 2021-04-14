Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine rakip oldu! Boupendza...

Geçtiğimiz yıllarda transfer dönemlerinde sık sık karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz döneminde de rakip olacağa benziyor. İki ezeli rakip, Hatayspor forması ile gol krallığına oynayan Aaron Boupendza için girişimlere başlarken, Gabonlu yıldızın bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Sarı-lacivertlilerin devre arasında istediği Gabonlu forvete Galatasaray da resmen talip oldu.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Kolombiyalı golcü Falcao ile sezon sonu yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılıların Boupendza'yı kadroya katmak için çalışmalara başladığı belirtildi.