14 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine rakip oldu! Boupendza...

Geçtiğimiz yıllarda transfer dönemlerinde sık sık karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz döneminde de rakip olacağa benziyor. İki ezeli rakip, Hatayspor forması ile gol krallığına oynayan Aaron Boupendza için girişimlere başlarken, Gabonlu yıldızın bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine rakip oldu! Boupendza...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

'de zirve yarışı veren ile Galatasaray'ın yolu bir kez daha transferde kesişti. İki ezeli rakip daha önce , , ve 'nin transferinde karşı karşıya gelirken, bu kez de için yarışıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine rakip oldu! Boupendza...

Sarı-lacivertlilerin devre arasında istediği Gabonlu forvete Galatasaray da resmen talip oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine rakip oldu! Boupendza...

Yeni Asır'da yer alan habere göre Kolombiyalı golcü ile sezon sonu yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılıların Boupendza'yı kadroya katmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine rakip oldu! Boupendza...

Bu sezon 18 gol gole imza atan yıldız futbolcu Boupendza, corona virüsüne yakalanarak iki hafta forma giyemedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine rakip oldu! Boupendza...

Sezon başında , , , , ve 'yi transfer etmesine rağmen umduğunu bulamayan 'nin de önümüzdeki hafta içinde yönetimi ile pazarlık masasına oturacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine rakip oldu! Boupendza...

yönetimin ise Boupendza için 15 milyon Euro bonservis bedeli istediği gelen haberler arasında.

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