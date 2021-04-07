07 Nisan 2021, Çarşamba

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Galatasaray'da Emre Akbaba'dan flaş istek! Yönetim şoke oldu

Şampiyonluk yarışında üst üste kayıplar yaşayan Galatasaray'da yönetim, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk etapta iç transfere yoğunlaşan Aslan'da gündem Emre Akbaba... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyla yeni mukavele için görüşmelere oturan sarı-kırmızılı yönetim, oyuncudan gelen istek karşısında şoke oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.04.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 10:00
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Galatasaray'da Emre Akbaba'dan flaş istek! Yönetim şoke oldu

Fernando Muslera'dan sonra Arda Turan, Marcao ve Christian Luyindama ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Galatasaray'da Emre Akbaba'nın da takımda kalmasına karar verilmişti.

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Galatasaray'da Emre Akbaba'dan flaş istek! Yönetim şoke oldu

Mukavelesi sezon sonunda bitcek Emre, teknik direktör Fatih Terim tarafından son iki maçta ilk 11'de sahaya sürülmüş, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da şık bir gol atmıştı.

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Galatasaray'da Emre Akbaba'dan flaş istek! Yönetim şoke oldu

Taraflar arasında ilk görüşmeler yapılırken sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuya ilk teklifini 700 bin Euro ile yapmıştı.

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Galatasaray'da Emre Akbaba'dan flaş istek! Yönetim şoke oldu

Cimbom'da sezon başına 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret alan 28 yaşındaki futbolcusu ise indirime giderek 1 milyon 100 bin Euro talep etmişti.

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Galatasaray'da Emre Akbaba'dan flaş istek! Yönetim şoke oldu

Taraftarların önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturması ve 400 bin Euro'luk farkın kapanması bekleniyordu.

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