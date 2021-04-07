Galatasaray'da Emre Akbaba'dan flaş istek! Yönetim şoke oldu

Şampiyonluk yarışında üst üste kayıplar yaşayan Galatasaray'da yönetim, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk etapta iç transfere yoğunlaşan Aslan'da gündem Emre Akbaba... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyla yeni mukavele için görüşmelere oturan sarı-kırmızılı yönetim, oyuncudan gelen istek karşısında şoke oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)