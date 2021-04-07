Galatasaray'da Henry Onyekuru Fatih Karagümrük maçında yok!
Annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesi Nijerya'ya gidecek Henry Onyekuru, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer almayacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK
Henry Onyekuru annesinin vefatı nedeniyle Nijerya'ya gidecek. 23 yaşındaki futbolcu Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
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