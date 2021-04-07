07 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Henry Onyekuru Fatih Karagümrük maçında yok!

G.Saraylı yıldız Karagümrük maçında yok!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesi Nijerya'ya gidecek , 'in 34. haftasında oynanacak maçı kadrosunda yer almayacak. | Son dakika haberleri (GS spor haberi)

'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu 'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

Henry Onyekuru annesinin vefatı nedeniyle Nijerya'ya gidecek. 23 yaşındaki futbolcu 'in 33. haftasında oynanacak olan maçında forma giyemeyecek.

Onyekuru'nun acı günü! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'ın genç oyuncusu koşulara başladı! Galatasaray'ın genç oyuncusu koşulara başladı!
Mustafa Cengiz: F.Bahçe taraftarından özür dilerim Mustafa Cengiz: F.Bahçe taraftarından özür dilerim
Cengiz'den iddialı sözler! Her durumda en büyüğüz Cengiz'den iddialı sözler! "Her durumda en büyüğüz"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör