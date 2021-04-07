Galatasaray'da Henry Onyekuru Fatih Karagümrük maçında yok!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

Henry Onyekuru annesinin vefatı nedeniyle Nijerya'ya gidecek. 23 yaşındaki futbolcu Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ